Famille en transition écologique

La transition écologique, c’est maintenant et ça commence avec vous!

Quel est le véritable impact de notre mode de vie sur l’environnement ? Comment le mesurer ? Et surtout : quels changements opérer dans notre vie de tous les jours si l’on veut préserver la planète ?

Suivez le guide ! Ce livre, à la fois manifeste pour la sobriété et guide pratique, vous invite à entrer les deux pieds dans la transition écologique.

Avec l’aide d’ingénieurs spécialisés en bilan carbone et analyse de cycle de vie, Jérémie Pichon passe au peigne fin, toujours avec humour, le coût écologique de notre vie quotidienne : transport, logement, alimentation, électronique, épargne… Saviez-vous par exemple que ce sont nos placements financiers qui ont le plus d’incidence sur notre empreinte carbone ?

Sur la base de cette analyse fouillée, il nous invite à redéfinir nos priorités et propose un plan d’actions pour amorcer en famille une vraie transition écologique.

"En consommant peu, en n’achetant pas en grande distribution, en choisissant des filières locales et vertueuses, en plaçant mon argent dans des fonds solidaires, en privilégiant les transports doux, en adoptant la sobriété numérique, je peux être un facteur clé du changement."